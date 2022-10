Zwischen ausgetüftelten Klangskulpturen und spontan in Punkmanier hinausgeschleuderten Eruptionen bewegt sich die Musik beim Karlsruher Festival für Improvisierte Musik, das alle zwei Jahre in der Durlacher Orgelfabrik über die Bühne geht.

Es startet heute und bringt bis Sonntag etliche Konzerte, eine Ausstellung und einen Kinderworkshop. Für den ersten Festivaltag heute wird das Freiburger Duo mit Harald Kimmig und Ephraim Wegner erwartet. Hierbei treffen von Wegner programmierte Computerklänge auf Kimmigs Violinspiel. Es entstehen frei improvisierte Musikdialoge: experimentell und unmittelbar. Den zweiten Beitrag gestaltet das Stuttgarter Tanzperformance-Ensemble Instant PIG, begleitet von Musikern des Forum Freie Musik Karlsruhe.

Am Donnerstag beginnt der Konzertabend mit einem Solo der Flötistin Ela Rosenberger. Sie kombiniert Laute, Silben, Rhythmen, die sich aus Atem- und Blasgeräuschen bilden, mit gesprochenen Worten. Vom Solo zum Duo: Die beiden Wiener Musikerinnen Lisa Hofmaninger am Sopransaxofon und der Bassklarinette und Judith Schwarz am Schlagzeug widmen sich Klängen des Ostens.

Sebastian Gramss solo am Kontrabass

Zwischen Rock und Klangkunst der späten 60er-Jahre entwickelt die französische Band Abacaxi intensive elektrische Klangskulpturen, geprägt von den Idiomen des Rock und Funk. Der Titel des Programms: „ein Herz voller Süßigkeiten, ummantelt mit einer Haut aus Stacheln“.

Der Freitag beginnt mit einem Solo des Kölner Kontrabassisten Sebastian Gramss. Er gilt als einer der führenden Köpfe im Jazz und in der zeitgenössischen Musik Deutschlands. Es folgt ein Kooperationskonzert von Gramss mit Musikerinnen und Musikern des Forum Freie Musik.

Musik mit Punk-Attitüde

Den Abschluss dieses Festivalfreitags bildet das Straßburger Trio [Na]. Es führt die Essenz aus Thelonious Monks durchdringendem Klavierspiel mit der Expressivität der afro-holländischen Band The Ex und Getatchew Mekurya zusammen: mit punkiger Attitüde und energiereichem Spiel.

Der Samstag startet mit Sizzle Club, einem Trio aus Wiesbaden und Saarbrücken, das eine Vorliebe „für leisen und lauten Impro-Lärm“ pflegt und knüpft dabei an Post-Punk und die Songs von Captain Beefhearts an. Es folgt ein Gastspiel des Ludwigshafener Schlagzeugers Erwin Ditzner mit dem Speyerer Saxofonisten Lömsch Lehmann und dem Heidelberger Gitarristen Gunter Ruit Kraus, die als Trio Waghalsigkeit und Improvisationen versprechen, die sich keinen musikalischen Moden unterwerfen.

Forum Freie Musik stellt sich vor

Als dritte Band spielt das achtköpfige Münchner Ensemble Sasebo, das mit Gitarren, Gesang, Schlagzeug, Flöten und Saxofonen sowie japanischen Instrumenten einen modernen, globalen Underground-Sound zelebriert, den sie als „japanisch-bayerischen Anarcho-Blues“ bezeichnen.

Der Festivalsonntag gehört den Formationen des Forum Freie Musik Karlsruhe, die quasi als Werkschau den Nachmittag und Abend gestalten und einen weiten Bogen der Möglichkeiten spontaner Musik spannen.

Workshop für Kinder

Mittlerweile eine feste Instanz des Festivals ist der Kinderworkshop, der bei der letzten Auflage großen Anklang gefunden hat. Am Samstag-Nachmittag werden Kinder zwischen vier und zwölf Jahren von erfahrenen Musikpädagoginnen angeleitet, ihre eigene Musik zu erfinden.

Auch gibt es wieder eine begleitende Ausstellung zum Festival. Beteiligt sind Künstlerinnen und Künstler aus Karlsruhe und München, die das Festival auch musikalisch bereichern werden. Gleichzeitig ist die Ausstellung eine Hommage an die Malerin und Musikerin Birgit Spahlinger.

Termine

Festival für Improvisierte Musik vom 12. bis 16. Oktober in der Orgelfabrik Durlach: Mittwoch, Donnerstag und Freitag 19 bis 22 Uhr, Samstag 14 bis 17 Uhr für Kinder und Abendprogramm von 18.30 bis 22 Uhr, Sonntag 16 bis 22 Uhr. Das komplette Programm findet sich im Netz. Erhältlich sind Tagestickets und Festivalpässe. Reservierung per E-Mail an ffmk@web.de.