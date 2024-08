Die Polizei entdeckt in Marbach zwei Männer, die zuvor in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sein sollen. Dann werden Schusswaffen gefunden. Doch die Festnahme läuft nicht wie geplant.

Marbach am Neckar (dpa/lsw) - Ein festgenommener Mann hat sich in Marbach am Neckar (Kreis Ludwigsburg) aus dem Griff eines Polizisten befreit und ist entkommen. Die Beamten suchten den Flüchtigen unter anderem mit Hubschrauber und Hunden – auffinden konnten sie ihn jedoch nicht mehr, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann war zusammen mit einem 27-Jährigen festgenommen worden, weil diese zuvor einen Auffahrunfall verursacht haben sollen. Dabei sei eine 47-Jährige leicht verletzt worden. Die Tatverdächtigen seien nach dem Unfall auf der Bundesstraße 328 bei Aspach (Rems-Murr-Kreis) geflohen und in einer Sackgasse in Marbach am Neckar von Zeugen gemeldet worden.

Schusswaffen entdeckt

Die Männer hätten mutmaßlich unter Drogeneinfluss gestanden und ihr kaputtes Auto betrachtet. Polizisten gegenüber verhielten sie sich unkooperativ. Die Beamten nahmen die beiden vorläufig fest und fanden im Wagen einen vierstelligen Bargeldbetrag, mehrere Handys und eine kleine Menge Betäubungsmittel.

Obendrein sei in derselben Straße nach einem Zeugenhinweis eine versteckte Tasche gefunden worden, in der sich zwei Schusswaffen und Munition befunden hätten. Eine der Waffen sei einem Einbruch in ein Wohnhaus in Heilbronn aus dem Jahr 2023 zugeordnet worden.

Geflohener spurlos verschwunden

Die Tatverdächtigen seien dann getrennt zum Polizeirevier Marbach am Neckar gebracht worden, wobei einem von ihnen die Flucht gelang. Er habe sich aus dem Griff eines Polizeibeamten losgerissen und sei in Richtung der Marbacher Innenstadt geflüchtet.

Nach dem Vorfall am Mittwoch fanden Durchsuchungen in Böblingen und Sindelfingen statt, die von einem Spezialeinsatzkommando des Polizeipräsidiums Einsatz unterstützt wurden. Es seien unter anderem weitere Handys beschlagnahmt worden.

Der 27-jährige Tatverdächtige soll nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sein. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen.