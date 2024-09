Mit der „italienischen Nacht“ im südpfälzischen Birkweiler haben Ilse und Christoph Berner mit ihrem Festivalorchester am Sonntagabend ein spritziges „spettacolo“ für alle Sinne inszeniert.

„Buona sera, tutti“ – Drei kleine Wörter mit rauer Stimme und im Mafioso-Outfit ins Mikro gegrummelt – mehr brauchte Christoph Berner gar nicht zu unternehmen, um dem erwartungsfrohen Publikum johlendem Applaus, laute Pfiffe und fröhliches Gelächter zu entlocken. Da war die „noche italiana“ freilich schon ein bisschen fortgeschritten und der anspruchsvollste Teil des Konzertes mit Tschaikowskys „Souvenir de Florence“ mit Bravour über die Bühne gebracht.

Erwin Belakowitsch und Ilse Berner. Foto: ttg

Christoph Berner als El Capone

Das Streichsextett spielte so beherzt auf, dass es sogar Beifall zwischen den vier Sätzen gab. Dabei ist diese 130 Jahre alte „Souvenirsammlung“, die der russische Komponist während eines Florenzaufenthaltes in Noten anlegte, durchaus auch mit Schwermut und Melancholie, Tragik und hochexpressiven Emotionen gefüllt, bevor sich beim temperamentvollen allegro vivace die Spannung bei Musiker und Zuhörern gleichermaßen lösen kann. Mit den letzten Klängen vor der Pause hat sich auch die sengende Sonne hinter die historische Mauer des Dorfplatzes geduckt und ein laues Lüftchen eingestellt. „Tutto perfetto“, also, für den großen Auftritt von Christoph Berner als El Capone und seinem Mafioso-Amico Erwin Belakowitsch, der nicht nur als geschmeidiger, einfühlsamer Bariton, sondern auch als bestens gelaunter Moderator bella figura machte. Dabei erinnerte er an die berühmten Kinohighlights „Der Pate“ und „Cinema Paradiso“, deren nicht minder berühmte Filmmelodien nun – teilweise untermalt mit szenischen Ausschnitten auf mehreren Videoleinwänden – lebendig wurden.

Zuhörer halten Atem an

Schwelgen durfte das Publikum dann ebenso in Ennio Moriccones nostalgisch-traumhafter Verneigung vor der Lichtspielkunst schlechthin, die in einer Bearbeitung für Klavier und Bariton erklang und in Nino Rotas „Love Theme“ (The Godfather Soundtrack), in einem besonders aparten Arrangement für Stimme und Bläser. „Parla più piano“ – (Sprich leiser) – das brauche man den Zuhörern, die mucksmäuschenstill und mit angehaltenem Atem an den Lippen des Baritons hingen, nicht erst zu sagen. Da ging es im Vorfeld, bei einigen Auszügen aus Hugo Wolfs „Italienischem Liederbuch“, die Geiger Sebastian Gürtler für Streichquartett und Gesang mit einer witzigen Soloeinlage für sich selbst arrangierte, schon hitziger zu. Ilse Berner wetzte nicht nur ihren Sopran, sondern auch ihre ganze Mimik und Gestik als Waffe gegen einen Musikus und dessen wenig galante Manieren, die zu einer Einladung mit Wein im Fass, aber ohne Gläser und manch anderer Unverschämtheit führen. Schon vor diesem schmissigen Schlagabtausch mit Belakowitsch hatte sich die stimmgewaltige Sängerin als Santuzza in Wallung gesungen und die sizilianische Bauernehre beschworen, von der Mascagnis „Cavalleria rusticana“ erzählt. Und wie lässt man nun so einen turbulenten, mit vielen Ohrwürmern und zahlreichen Höhepunkten gespickten Abend ausklingen? Die Wahl fiel auf Rossinis „Tarantella“, für die sich alle Musiker auf der Bühne zusammenfanden, um in fast ausgelassener Stimmung nicht nur die vergnügliche „noche italiana“, sondern alle sechs Konzerte des Fermate-Musikfestivals für das Jahr 2024 unter den Motto gebenden „Sternen des Südens“ zu feiern.