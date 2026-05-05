Eine Seniorin ist zu Fuß im Bereich der Tübinger Kliniken unterwegs. Dort trifft sie ein Fensterrahmen - und verletzt sie schwer.

Tübingen (dpa/lsw) - Ein Fensterrahmen ist in Tübingen von einem Anhänger gekippt und hat eine vorbeilaufende Frau schwer verletzt. Polizeiangaben zufolge begrub der Aluminiumrahmen die 66-jährige Fußgängerin unter sich. Sie kam ins Krankenhaus.

Vier Arbeiter hatten laut Polizei am Montagmorgen im Bereich der Tübinger Kliniken drei Aluminium-Fensterrahmen mit einem Gesamtgewicht von fast zwei Tonnen von einem Anhänger geladen. Nach ersten Ermittlungen verlief das Abladen nicht sachgerecht.

Aufgrund des enormen Gewichts geriet den Angaben zufolge ein Rahmen ins Wanken und kippte vom Hänger. Auch einer der Arbeiter wurde getroffen und leicht verletzt.