Elzach/Winden im Elztal (dpa/lsw) - Wegen auf die Straße gestürzter Felsbrocken ist die Bundesstraße 294 im Landkreis Emmendingen voraussichtlich noch mindestens bis Montag gesperrt. Zu einem Unfall sei es glücklicherweise nicht gekommen, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Ein Geologe habe die Straße vorerst nicht freigeben können. Weitere Überprüfungen des gesamten Hanges seien nötig. So lange bleibe das betroffene Teilstück der B294 auf der Teilstrecke zwischen Elzach und Oberwinden gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet. Eine Umleitung werde noch eingerichtet. Felsbrocken und Geröll waren am Freitagvormittag auf die Straße gestürzt.

PM Polizei