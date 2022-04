Der abzustürzen drohende Felsen an der Autobahn 8 soll gesichert werden. Die Arbeiten sollen am Mittwochvormittag beginnen, wie ein Sprecher der Autobahn GmbH mitteilte. «Wann die Arbeiten abgeschlossen sind, können wir noch nicht abschätzen», so der Sprecher. Der Abschnitt zwischen Merklingen (Alb-Donau-Kreis) und Mühlhausen (Kreis Göppingen) ist seit Dienstag gesperrt. Betroffen ist der Albabstieg.

Merklingen (dpa/lsw) – Eine Spezialfirma soll den Felsen sichern. Verkehrsteilnehmer sollen über die A 7 und die A 6 ausweichen. Auf dem Albaufstieg in Richtung München kann der Verkehr normal weiterlaufen.

PM