Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Felix Werling ist fast taub. Trotzdem ist er in dieser Saison einer der stärksten Spieler des Pfalzligisten TV Wörth. Seit 2008 spielt er für Deutschland in der Auswahl der Gehörlosen. In diesem Jahr steht ein großes Turnier in Brasilien an.

„Als der neun Monate alte Felix mit einem gleichaltrigen Jungen spielte, merkte ich, dass er zwar wie dieser lautierte, aber im Gegensatz zu diesem nicht reagierte, wenn ich etwas sagte“,