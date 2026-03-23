Unter der Leitung von Hans Jochen Braunstein begeisterten der Oratorienchor Landau und das palatina consort mit Händels „Messiah“ in der ausverkauften Stiftskirche.

Vorab sei zu beobachten, dass nicht nur das Publikum, sondern umso mehr der Chor, die vier Soli und das akribisch, in historischer Besetzung aufgestellte Kammerorchester eine besser beheizte Kirche verdient hätten. Die kalte Luft wirkte sich, obschon dezent, auf die Intonation aus, in den Pausen zwischen den drei Formteilen wurde aufwändig nachgestimmt. Als Hindernis kamen die räumlichen Dimensionen im Altarraum hinzu, der das Tutti in weitem Abstand vom Publikum trennte: Die immersiven Energien, die Musik in einer solchen Feierstunde entfalten mag, war aus der Distanz nahezu aufgehoben. So war der Eindruck streckenweise wie von einem stehenden Gewässer – ein Effekt, der der Darbietung im Gegenzug einen beinahe asketische Strenge verlieh, andererseits den Text, in einer Art „sfumato“, leicht verschwimmen ließ.

Erschwerte Bedingungen in der Kirche

Was Hans Jochen Braunstein und seinen Ensembles trotz dieser Bedingungen gelang, ist bemerkenswert. Den Maßstab setzte die „Sinfonia“ zum Eingang, im Duktus beherrscht und durchsichtig, im Klang homogen und doch oszillierend in den gründlich zusammengefügten Elementen. Zum Streichersatz gesellten sich Truhenorgel, Barockoboe und -fagott. Im nachfolgenden Accompagnato-Rezitativ und in der ersten Arie überzeugte der Tenor Martin Steffan mit seiner lupenreinen Diktion und seinen dynamischen Spannungsbögen, die über die gleichsam holzgeschnitzte Klangkultur kraftvoll, in biegsamer Schönheit navigierten.

Auch der Chor überzeugte

Auch der etwa 60-köpfige Chor leistete Beachtliches: Mit erzählerischer Klarheit wurde die Struktur in ihrer kontrapunktischen Anatomie errichtet. Gegenüber den zu dünn besetzten Tenören waren die gut aufgelegten Frauenregister in ihren sauberen, mühelosen Höhen sorgsam ausbalanciert, so dass sie den Gesamtklang als schillerndes Spektrum überstrahlten, jedoch nicht verhüllten. So wurde die Architektur als konstruierte Rhetorik lebendig und wachsam geführt, entwickelten sich die Chorfugen, mit Sinn für den großen Wurf. Mit gleichsam abgründigem Effekt waren die Nähte in den sporadischen Flächen- und Farbwechseln des Tuttis verklammert. Im Dienst des umgreifenden Aufbaus wurden die Linien zum allmählichen, expressiven Klimax gesteigert, kontrastierende Tempi, vom Adagio zum Galopp, als dramaturgische Pointen sauber voneinander geschieden.

Gerade der erste Teil verdankte außerdem der Altistin Nicole Schumann besonders prägende Momente. Im Unterschied zu ihrem brillanten Diskant wurde ihre untere Oktav leider ein wenig von den akustischen Verhältnissen verschluckt. Sie demonstrierte ihr Bewusstsein für das Timbre, ihre Fähigkeit, es sensibel auf die kammermusikalische Situation abzustimmen. Die Feinheiten dieses Projekts schien nur einer nicht verstanden zu haben: Solobariton Timothy Sharp, der einen mit Abstand zu breiten Pinsel ansetzte. Sein unscharfes Knödeln wirkte sich zeitweise mit unbeabsichtigter Komik auf die Interpretation aus, führte gar dazu, dass der englische Text ausgerechnet aus seinem Mund kaum verständlich klang. Das ultimative Charisma brachte schließlich die Sopranistin Carmen Buchert mit glasklarem, flammendem Impuls und mit ebenso zarten wie plastischen, gleichsam singvogelartigen Nuancen– ein spektakuläres Ereignis, das mit jedem ihrer Auftritte zunahm.

Ein schlanker Orchesterklang

In diesem Biotop verhielt sich das schlanke Orchester – das „palatina consort“ unter Geigerin Barbara Mauch-Heinke – symbiotisch, engagiert im steten Dialog mit den Gegebenheiten, im behutsamen Wechsel der Temperamente. Gerade von der Warte der Instrumentation aus betrachtet, erwiesen sich einige der Nummern als ausgesprochene Perlen – etwas die folkloristische „Pifa“ mit ihrem Dudelsack-Melos zuzüglich Bordun zur Einleitung des letzten Drittels, „Die Botschaft der Engel und die Geburt Christi“ im ersten Formteil. Continuo, Streich- und Holzblasinstrumente waren dabei kongenial miteinander verschmolzen. Etwas Schwierigkeiten hatten dagegen die Trompeten, deren Anwesenheit man über weite Strecken nur ahnen konnte. Das war schade, denn die diffizilen Partien waren exzellent besetzt – weich und makellos, wann immer sie hervorstachen. Den Höhepunkt des Abends bildete, wie abzusehen, das berühmte „Hallelujah“, auf welches das Publikum mit spontanem Applaus reagierte. Eben hier hätte man sich von den Trompeten mehr Stoßkraft gewünscht, die Balance mit den gekoppelten, deutlich mächtigeren Pauken stimmte nicht. Gleichwohl währte das Bedauern über diesen Aspekt nur bis zur Bassarie „And the Trumpet Shall Sound“, wo ein meisterhaftes Trompetensolo einen der nachhaltigsten Eindrücke des Abends hinterließ. Der etwa zweieinhalb Stunden lange Abend war ein großer Erfolg, der – verdientermaßen – mit stürmischen Ovationen zu Ende ging.