Ein bisschen Sommer in den Winter retten, der sich nun fast wieder wie ein Lockdown anfühlt, das wollen Frederik Rößler und Achim Koch. Die beiden haben in den beiden Corona-Sommern die Feierabendpicknicke auf dem Gelände der ehemaligen Landesgartenschau in Landau organisiert. Jetzt haben sie zehn Videos auf Lager, die ab 11. Dezember bis Anfang Februar samstags streamen wollen.

Jeden Samstag um 18 Uhr wollen sie über ihre Webseite einen Film streamen, der an besonderen Orten in der Südpfalz entstanden ist – etwa auf der Burg Trifels bei Annweiler oder am Friedensdenkmal bei Edenkoben. Das kündigen die beiden jetzt an. Mit mehreren Kameras und Drohnen haben sie Konzerte oder DJ-Sessions aufgenommen, die man sich daheim bei einem Glas Glühwein anschauen kann.

Bei dem Projekt gehe es ihnen in erster Linie um die Präsentation und Unterstützung regionaler Künstler, sagen sie. Dafür haben Rößler und Koch Fördergelder des Lands aus dem Topf „Lichtblicke“ erhalten. Außerdem präsentieren sie bei jedem Dreh einen besonderen Interviewpartner oder befragen die Musiker.

Deep House mit Nadja Lind zum Auftakt

Den Anfang macht am Samstag die aus der Südpfalz stammende DJane Nadja Lind, die mit Helmut Ebritsch in Berlin das Duo Klartraum gegründet hat. Auf dem südlichen Felsplateau der Burg Trifels legen die beiden Deep House, also elektronische Musik zum Chillen, auf. Zwischendurch gibt es ein Gespräch mit Angela Kaiser-Lahme, der Direktorin der Koblenzer Abteilung Burgen, Schlösser, Altertümer der Generaldirektion kulturelles Erbe. Weiter geht es am 18. Dezember mit einem Stream von Achim Koch selbst, der unter dem Künstlernamen Farrin Collins als dienstältester hauptberuflicher DJ Landaus unterwegs ist. Das einstündige Video ist auf dem Landauer Rathausplatz gefilmt worden samt Flügen über historische Gebäude mit einer Drohne.

Am 25. Dezember geht’s weiter mit einem Video eines Konzerts von Chris Cosmo am Friedensdenkmal. Ein Feierabend-Picknick mit den Südpfälzer Bands LLuvia und Atomic Schmidt gibt’s am 8. Januar. Eine Woche später legt der Landauer DJ Chris Tophorus in einer Landauer Wohnung auf. Am 22. Januar ist wieder ein Video vom LGS-Gelände zu sehen mit einer Joe-Cocker-Hommage von Chris Becker, dem Sänger der Dicken Kinder. Zwei Abende aus dem Logo werden die Woche drauf gestreamt: am 28. Januar mit DJ Roberto und am 29. Januar mit Felix and Chill. Von Feierabendpicknicks stammen die Aufnahmen von DJ Marc Spieler am 5. Februar und der Deafen Goblins am 12. Februar.

Im Netz

In die Streams kann man sich über Facebook, Youtube oder die Webseite www.feierabendpicknick.de einklicken.