Radikaler Schnitt nach dem FDP-Fiasko bei der Baden-Württemberg-Wahl: Generalsekretärin Büttner steht zu einer verlorenen Wette und greift zum Rasierer.

Düsseldorf (dpa) - FDP-Generalsekretärin Nicole Büttner macht ernst und will sich nach einer verlorenen Wette zur baden-württembergischen Landtagswahl eine Glatze rasieren. «Liberale stehen zu ihrem Wort - auch in einer Niederlage. Genauso entschlossen, wie wir der Gegenentwurf zu Stillstand und Pessimismus sind, halte ich auch Wort» sagte Büttner der «Rheinischen Post». Wann und wo sie zur Tat schreiten wird, blieb offen.

Büttner hatte im Januar der «Schwäbischen Zeitung» gesagt, sie liebe ihre lockigen Haare, werde sie aber abrasieren, sollte die FDP den Wiedereinzug in den Landtag von Baden-Württemberg nicht schaffen: «Alles weg. Radikal.» Die FDP scheiterte bei der Wahl am Sonntag an der Fünf-Prozent-Hürde.