Der FDP-Wirtschaftspolitiker Erik Schweickert hat heftige Kritik an der Erhebung von Verzugszinsen für die Rückzahlung von Corona-Soforthilfen geübt. Hier würden Unternehmen, die unverschuldet in Not geraten seien, auch noch staatlich abgezockt, sagte Schweickert am Freitag in Stuttgart. «Ich fordere die sofortige Aufhebung aller Zinsforderungen.»

Stuttgart (dpa/lsw) - Baden-Württemberg unterstützte die Wirtschaft in der Corona-Krise auch mit eigenen Hilfsgeldern. Falls der Liquiditätsengpass aber geringer war als angenommen, müssen die Firmen Gelder zurückzahlen. Das Rückmeldeverfahren hatte Unmut bei Betroffenen ausgelöst.

FDP-Fraktion