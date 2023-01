Die Südwest-FDP hat die Grünen eindringlich zur Bildung einer Ampel-Regierung im Land aufgefordert. «Meine Anforderung an der Stelle an die Grünen: Verlassen sie diese Koalition, die sowieso wie Mehltau bräsig dahindümpelt», sagte FDP-Landeschef Michael Theurer am Donnerstag beim Landesparteitag in Fellbach (Rems-Murr-Kreis). Baden-Württemberg laufe Gefahr, wirtschaftlich und bei der Bildung zurückzufallen. «Lieber Winfried Kretschmann, ich glaube, dass hier eine Veränderung in Baden-Württemberg notwendig ist.»

Fellbach (dpa/lsw) - Jetzt sei noch der richtige Zeitpunkt, „die große Koalition des Stillstands von Grün-Schwarz zu verlassen und einen politischen Aufbruch zu wagen. Vielleicht wäre es auch der richtige Zeitpunkt für einen Generationenwechsel an der Spitze“, sagte Theurer. „Wir sollten nicht weitere drei Jahre für dieses Land vergeuden.“

Der Zeitpunkt, um eine Ampel im Land mit SPD und FDP zu bilden, könne aber auch vorübergehen, warnte Theurer die Grünen: Dann werde man alles tun, um die grün-schwarze Landesregierung bei den nächsten Landtagswahlen abzuwählen.

