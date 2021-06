Drittligist 1. FC Kaiserslautern kommt in der Vorbereitung mindestens zweimal in die Südpfalz. Am Donnerstag, 24. Juni, 18 Uhr, tritt er beim Verbandsligisten TB Jahn Zeiskam an. Am 17. Juli um 14 Uhr bestreitet er in der Arena Weingarten ein Testspiel gegen die U21 des VfB Stuttgart.

Der FKP Pirmasens spielt in Rülzheim. Er hat sich versichert: Bleibt es beim Testspiel am Freitag, 23. Juli, 19 Uhr? Patrick Brechtel vom SVR hat den Termin bestätigt. In der nächsten Woche möchte Rülzheims Sportlicher Leiter den Nachfolger von Trainer Florian Hübner vorstellen, der inzwischen Cotrainer des Hamburger SV ist. Wohl Kandidat: Dennis Will, zuletzt FC Speyer 09.