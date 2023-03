Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

WG-Typ Nicolas Heckmann begegnet Marcel Höhn, der bald eine zweite Wohnung bezieht. Der eine ist neu beim FC Bienwald Kandel, der andere ist neu beim SV Rülzheim. Sie treffen am Freitag in der Verbandsliga aufeinander. Der eine beendet in Kürze ein Duales Studium, der andere ist selbstständig.

Den Saisonauftakt in Zeiskam hatte sich der FC Bienwald Kandel anders vorgestellt. „Es war eines der schlechtesten Spiele, seit ich hier Trainer bin. Wir haben viele falsche Entscheidungen