Nach dem 0:0 beim TuS Marienborn gab es beim Fußball-Verbandsligisten FC Bienwald Kandel eine gewisse Erleichterung. Der erste Punkt. Am Samstag erwartet der FC den ASV Fußgönheim (16.30 Uhr).

„Wir haben unsere Grundordnung eingehalten und haben mit einer stabilen Defensive kaum Chancen zugelassen. Der gegnerische Trainer hat mir nach dem Spiel bescheinigt, dass wir näher am Sieg dran waren als seine Mannschaft“, sagt Kandels Trainer Marco Weißgerber. Die Mannschaft sei 18 Kilometer mehr gelaufen als in der Partie gegen Rülzheim.

Die punktlosen Fußgönheimer haben auf den schwachen Saisonstart reagiert und Luca Marino, einen starken Defensivallrounder, vom Oberligisten TuS Mechtersheim losgeeist.

Viele wollten Laturner

Weißgerber fordert von seiner Offensive endlich Tore. Das bisher einzige Saisontor erzielte Marc Staiger, ein Innenverteidiger.

Neuzugang Laurent Laturner (19) kam mit der Empfehlung von fünf Treffern in sieben Spielen von den A-Junioren des FSV Offenbach. Er wird von allen ,Lolo' genannt. „Als kleines Kind konnte ich meinen französisch klingenden Vornamen nicht richtig aussprechen und sagte immer ,Lolo'. Seitdem nennen mich alle so“, sagt Laturner und lacht. Als er eineinhalb Jahre alt war, zogen seine Eltern von Stuttgart nach Steinweiler. Dort begann er mit dem Fußball. Beim FSV Offenbach war er acht Jahre. Trainer Uwe Gassner hat ihn dort geprägt. Torgefährlichkeit, feine Ballbehandlung, filigrane Schusstechnik: Viele wollten Laturner. Warum Kandel? „Marco hat sich sehr viel Zeit genommen und mir ausführlich dargelegt, was er vorhat. Ich habe mich für Kandel entschieden, weil ich mich hier am besten weiterentwickeln kann.“

Studium schon klar

Laturner fühlt sich im zentralen Mittelfeld am wohlsten. Zweimal wurde er eingewechselt. Die routinierten Spieler unterstützen ihn, vor allem Yannik Berdel und Yanik Wagner, mit dem er sich im Trainingslager das Zimmer teilte. Er besucht das Otto-Hahn-Gymnasium in Landau. Nächstes Jahr macht er das Abitur. Im Oktober 2022 beginnt er ein Duales Studium der Betriebswirtschaftslehre bei der Landesbank Baden-Württemberg.