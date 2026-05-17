Alexander Nübel steht in München noch langfristig unter Vertrag. Eine Zukunft im Tor des FC Bayern aber hat er nach dem Ende seiner Leihe in Stuttgart nicht.

München (dpa) - Fußball-Nationaltorhüter Alexander Nübel hat keine Zukunft beim FC Bayern München. Der deutsche Meister hat bei dem 29-Jährigen, der drei Jahre innerhalb der Bundesliga an den VfB Stuttgart ausgeliehen war, Klarheit geschaffen, wie Sportdirektor Christoph Freund nach dem letzten Spieltag bestätigte.

«Alex wird nächste Woche im DFB-Pokalfinale mit Stuttgart gegen uns spielen und im Tor stehen. Er hat wieder eine sehr gute Saison gespielt», sagte Freund: «Aber wir haben einen Austausch gehabt mit seinem Management. Und auch der Alex weiß Bescheid, wie unsere Planungen sind.»

Kein Platz neben Neuer, Urbig und Ulreich

Diese sind eindeutig, nachdem der FC Bayern die Verträge mit Kapitän Manuel Neuer (40) und Sven Ulreich (37) jeweils um eine weitere Saison verlängert hat. Youngster Jonas Urbig (22) komplettiert das Torwart-Trio. «Wir gehen mit den Tormännern, die wir jetzt haben, auch in die nächste Saison», sagte Freund.

Nübel war 2020 ablösefrei vom FC Schalke 04 nach München gewechselt. Er scheute aber den Konkurrenzkampf mit Stammkeeper Neuer und machte nur wenige Spiele für den Rekordmeister. Von 2021 bis 2023 war er bereits an AS Monaco ausgeliehen. Sein Vertrag in München läuft aber noch bis 2030.

Eine feste Verpflichtung durch den VfB, mit dem Nübel am letzten Spieltag die Champions League erreichte, übersteigt bei Ablöse und Gehalt angeblich die finanziellen Rahmenbedingungen in Stuttgart. Der Pokalsieger fokussiert sich demnach intern auf Top-Talent Dennis Seimen als künftige Nummer eins. Der 20-Jährige ist aktuell noch an den Zweitligisten SC Paderborn ausgeliehen.