Zweimal ist Augsburg in der Saison auswärts angetreten, beide Mal gingen die Schwaben 0:4 unter. Jetzt soll in Freiburg eine Reaktion her. Allerdings muss der FCA einen Defensiv-Stammspieler ersetzen.

Augsburg (dpa/lby) - Der FC Augsburg muss im Auswärtsspiel beim SC Freiburg voraussichtlich auf Keven Schlotterbeck verzichten. Der Abwehr-Stammspieler konnte wegen einer Oberschenkelblessur in dieser Woche bislang nicht trainieren. Coach Jess Thorup sagte zwar, dass er noch den Freitag und das Abschlusstraining abwarten werde für eine finale Entscheidung. «Aber ich habe das Gefühl, dass wir kein Risiko eingehen werden.» Die Augsburger gastieren am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Freiburg.

Sommer-Neuzugang Schlotterbeck (27) ist in der defensiven Dreierkette der Schwaben als zentraler Spieler gesetzt, musste beim 2:1 gegen Borussia Mönchengladbach vor der Länderspielpause aber verletzt ausgewechselt werden. Ohne den Bruder von Nationalspieler Nico Schlotterbeck überlegt Trainer Thorup, das System umzustellen, wie er verriet.

Reaktion gefordert nach zweimal 0:4

Neben Schlotterbeck und dem länger verletzten Ruben Vargas fällt wohl auch Mads Pedersen weiter aus. Der Däne laboriert seit Wochen an einer Wadenverletzung und steht laut Thorup vor einem Trainingscomeback. Das Match in Freiburg aber komme noch zu früh.

Nachdem die Augsburger ihre bisherigen Gastspiele in Heidenheim und Leipzig jeweils mit 0:4 verloren hatten, will der Trainer eine Reaktion von seinem Team sehen. «Es tut weh, auf die zwei Auswärtsspiele zu gucken», sagte er. «Das ist nicht der FC Augsburg. Das müssen wir verbessern.»