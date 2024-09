Bei zwei Einsätzen stoßen Beamte der Polizei Ettlingen auf teils heftigen Widerstand. Auch mit Fäusten wird auf sie eingeschlagen.

Ettlingen (dpa/lsw) - Drei Beamte der Polizei Ettlingen sind im Einsatz durch teils heftigen Widerstand verletzt worden. Zwei von ihnen konnten ihren Dienst nach Polizeiangaben nicht fortsetzen - auf einen hatte ein junger Mann demnach mit Fäusten eingeschlagen.

Bei einem der Einsätze wurden zwei Beamte zu Hilfe gerufen, weil sie bei der Versorgung eines 16-Jährigen durch den Rettungsdienst in Malsch helfen sollten. Der junge Mann, dessen Hand verletzt war und blutete, sei schon seiner Mutter und dem Rettungspersonal gegenüber aggressiv gewesen, hieß es in der Polizeimitteilung. Um eine weitere Eskalation zu verhindern, versuchten die Polizeibeamten demnach, ihm Handschellen anzulegen. Dagegen habe sich der 16-Jährige gewehrt. Sein 17 Jahre alter Begleiter habe mit Fäusten auf die Polizisten eingeschlagen. Mithilfe weiterer Einsatzkräfte seien beide vorläufig festgenommen worden. Zwei Beamte wurden verletzt, einer von ihnen musste seinen Dienst beenden.

Ein dritter Beamter wurde bei einem Einsatz in Ettlingen verletzt, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Polizei sollte einen 27 Jahre alten Mann festnehmen, der abgeschoben werden sollte. Der Mann habe sich der Festnahme widersetzt und aktiv Widerstand geleistet. Weitere Polizeikräfte seien hinzugezogen worden, um den Mann festzunehmen und in eine Abschiebeeinrichtung zu bringen. Bei der Durchsuchung der Wohnung des 27-Jährigen sei zusätzlich vermeintliches Diebesgut in nicht geringem Umfang gefunden worden.

Gegen die drei Beschuldigten werde nun wegen Körperverletzung, tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.