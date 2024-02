Friedrichshafen (dpa/lsw) - Bei einer Fastnachtsveranstaltung in Friedrichshafen hat ein 18 Jahre alter Mann nach Angaben der Polizei Sicherheitskräfte und Polizisten beleidigt und bedroht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam es am späten Samstagabend zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Mann und dem Sicherheitsdienst. Nachdem der 18-Jährige einen Platzverweis ignorierte und die Sicherheitskräfte beleidigte und bedrohte, wurde die Polizei hinzugerufen. Als einer der Beamten den Mann durchsuchte, schlug nach den Angaben dieser mit der Faust nach dem Polizisten. Der konnte dem Schlag ausweichen und den 18-Jährigen zu Boden bringen. Nachdem sich der Mann auch im weiteren Verlauf nicht beruhigt hatte, wurde er in eine Fachklinik gebracht. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mitteilung der Polizei