Gemmrigheim (dpa/lsw) - Mit fast vier Promille ist ein Autofahrer in einem Graben im Landkreis Ludwigsburg gelandet. Der 53-jährige Fahrer hatte am Mittwochabend beim Abbiegen nahe Gemmrigheim die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Der Mitteilung der Polizei vom Donnerstag zufolge soll der Autofahrer dann nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Verkehrsinsel und mehreren Verkehrszeichen kollidiert sein, bevor er im Graben zum Stehen kam. Ein Atemalkoholtest zeigte 3,6 Promille an. Der Führerschein des 53-Jährigen wurde beschlagnahmt.

