Eine neun Jahre zurückliegende Vergewaltigung an einer damals 50 Jahre alten Frau in Leonberg ist offenkundig aufgeklärt. Ein heute 42-jähriger Verdächtiger sitzt seit einigen Tagen in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Eine DNA-Spur führte demnach nun zu dem mutmaßlichen Täter. Er soll die Frau im Juni 2013 in seinem Auto mitgenommen und dann auf einem Feldweg vergewaltigt haben. Auf den Verdächtigen kam die Polizei durch andere Ermittlungen gegen den Mann.

Leonberg (dpa/lsw) - Mitteilung