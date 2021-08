Mit „Katzelmacher“ bringt das Junge Staatstheater in Karlsruhe ein beunruhigendes Werk über Fremdenhass auf die Bühne, das seine Aktualität auch nach über 50 Jahren nicht verloren hat. Fremdenhass und Gewalt gegen Ausländer sind traurige Realität.

„Umbringen müsste man einen wie den. Aber das kommt noch.“ Gerade der Nachsatz dieses Zitats aus Rainer Werner Fassbinders Bühnenstück hat beklemmende prophetische Kraft, denn er hat sich längst bewahrheitet. Dabei hat Fassbinder dieses Lehrstück aus der tiefbayerischen Provinz schon 1968 geschrieben.

„Katzelmacher“ markierte den raschen Durchbruch des jungen, früh verstorbenen Autors und Regisseurs, der sich in der Folge mit einer Reihe provokanter Stücke und Filme einen Namen als „genialischer Rotzlöffel“ machte und zu den wichtigsten Vertretern gesellschaftskritischer Bühnenliteratur hierzulande zählt. Mit etwa gleichaltrigen Dramatikern wie Martin Sperr oder Franz Xaver Kroetz zeigte er in den 70er-Jahren ein betont realistisches Sozialdrama, wie es von stilbildenden Vorbildern wie Ödön von Horváth oder Marieluise Fleißer schon am Vorabend der Nazizeit als Vehikel der politischen Aufklärung entwickelt wurde.

Heikle Pointe gekappt

Die knapp und lakonisch geschriebene Szenenfolge beschreibt die Vorgänge in einem Kuhdorf, dessen Bewohner durch die Ankunft des griechischen Gastarbeiters Jorgos in helle Aufregung geraten. Erschreckend schnell entsteht in der hinterwäldlerischen Gemeinde ein Klima der Angst und Ablehnung, das rasch in blanken Hass umschlägt.

Da kommt vieles zusammen: Sorge, dass der Ausländer den Einheimischen die Mädels abspenstig macht, Genitalneid und Missgunst der dumpfen „Hiesigen“, die mit scheinheiliger Empörung reagieren, als sich die gutherzige Marie in den einsamen Jorgos verliebt und ihn gegen die Anfeindungen der aggressiven Dorfgemeinschaft verteidigt. Schließlich entsteht gar der Verdacht, der ungeliebte Gast könne ja doch nur ein Kommunist und also ein Volksfeind sein, dem es neben der sittlichen auch um die politische Zerrüttung der Gesellschaft gehe.

Szenen als kurze plakative Bilder

„Eine Ordnung muss her“, tönt der Volksmund der Rechtschaffenen. Sie rotten sich zum vermeintlichen Schutz der Bürger zusammen und verpassen Jorgos im Schutz der Nacht eine Tracht Prügel. Aber nicht das vertreibt ihn am Ende aus dem Ort, sondern die Aussicht, dass er demnächst mit einen türkischen Neuling zusammenarbeiten soll: „Turkisch nix gut“ sagt er und will weg.

Diese heikle Pointe, die das Thema des Fremdenhasses um eine bedenkliche Drehung weiterspinnt, fehlt in der Karlsruher Inszenierung, wohl um eine weitere Zuspitzung des Geschehens zu vermeiden. Schade, denn die Szene hätte die Brisanz des Stückes nicht gefährdet. Geblieben aber ist seine brennende Aktualität über mehr als ein halbes Jahrhundert hinweg. Nach wie vor gilt die Feststellung des Schriftstellers Max Frisch von 1965: „Wir riefen Arbeitskräfte, und es kamen Menschen.“ Heute wäre das Problem noch zu ergänzen um die Einbeziehung von Flüchtlingen.

Weniger authentisch ohne Dialekt

Die 50-minütige Aufführung, der sich ein Publikumsgespräch mit dem Ensemble anschließt, bringt die Botschaft des Stücks mit großem Engagement und Geschick über die Rampe. Regisseur Jakob Weiss rückt das Geschehen vor eine Video-Leinwand, auf der Kernsätze des Textes in einprägsamen Arrangements bekräftigt werden, und reduziert den szenischen Aufwand des zehnköpfigen Ensembles auf kurze, plakative Bilder, die gerade durch die Kargheit der Umsetzung an Intensität gewinnen.

Ein wenig verliert die atmosphärische Dichte des Werks durch die weitgehende Ausblendung des bayerischen Dialekts, der nur noch in Resten des „doppelten Genitivs“ oder einzelner Wendungen erhalten blieb. Die Dialoge verlieren so ihre von Fassbinder kunstvoll erzeugte Authentizität, zum Glück aber nicht ihre ganze Kraft. Im Ensemble tun sich Alisa Kunina als anrührend mutige Marie, Lodi Doumit als boshafte Gunda und Hadeer Hando als verängstigter Jorgos hervor.

Weitere Aufführungen vom 17. bis 19. November. Geeignet für Jugendliche ab 14 Jahren.