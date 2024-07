Lichterloh brennen die Balkone eines Mehrfamilienhauses. Über die Fassade breiten sich die Flammen weiter aus.

Singen (dpa/lsw) - In Singen (Kreis Konstanz) haben Teile der Fassade eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Alle elf Bewohner hätten sich rechtzeitig nach draußen in Sicherheit bringen können, teilte die Feuerwehr mit. Wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung wurden ein 37-jähriger Mann, eine 38-jährige Frau und ihre 4 Jahre alte Tochter vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Das Feuer ist nach ersten Erkenntnissen im ersten Stock ausgebrochen. Über die Balkone und die Fassade haben sich die Flammen dann an der Außenseite des Hauses bis in den dritten Stock ausgebreitet, wie es hieß. Zwei Balkone haben demnach komplett in Flammen gestanden. Die Feuerwehr konnte demnach den Brand rasch löschen.

Ein Übergreifen der Flammen auf das Innere der Wohnungen und auf die Nachbarhäuser konnten die Feuerwehrleute verhindern. Die Polizei hat die Ermittlungen zu der Brandursache aufgenommen. Der Schaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt.