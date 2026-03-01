Am Samstagabend trat Thüringens AfD-Landeschef Björn Höcke in Reutlingen auf. Beim Reutlinger Direktkandidaten gab es beleidigende Farbschmierereien, sagt die Polizei. Sie ermittelt nun.

Reutlingen (dpa/lsw) - An einer Anschrift des AfD-Politikers und Reutlinger Direktkandidaten für die Landtagswahl, Maximilian Gerner, hat es Angaben der Polizei zufolge eine Sachbeschädigung mit Farbschmierereien und beleidigendem Inhalt gegeben. Es sei eine Anzeige aufgenommen worden und es werde nun entsprechend ermittelt, sagte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage.

Gerner hatte den Fall am Samstagabend unter anderem auf Instagram publik gemacht und einen zeitlichen Zusammenhang mit einer AfD-Veranstaltung in Reutlingen hergestellt. Begleitet von Protesten war der Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke dort am Samstagabend aufgetreten. Auch Gerner trat dort auf. Die genaue Tatzeit sei nicht bekannt, sagte der Sprecher der Polizei.