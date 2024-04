Nach einem Familienstreit ist es in Breisach am Rhein (Breisgau-Hochschwarzwald) zu einer großen Schlägerei gekommen. Dabei wurden wohl mindestens ein Messer, ein Baseballschläger und ein Holzstock gezückt, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Mit dem Messer seien der oder die Kontrahenten lediglich bedroht worden. Mit dem Baseballschläger und dem Holzstock, der von den Beamten später allerdings nicht aufgefunden wurde, soll auch zugeschlagen worden sein.

Breisach am Rhein (dpa/lsw) - Die eintreffenden Beamten konnten die Lage beruhigen. Tatverdächtig seien insgesamt neun Menschen, die alle Teil der gleichen Familie mit dem gleichen Nachnamen seien. Drei der Beteiligten wurden leicht verletzt.

Die betroffene Straße musste während des Einsatzes am Donnerstag gesperrt werden. Es hatten sich zahlreiche Schaulustige versammelt. Gegen einige wurden Platzverweise ausgesprochen.

