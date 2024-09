Ein Mann schläft in seiner Wohnung in Bad Wimpfen, als er mit Schlägen geweckt wird. Ein Vater, dessen Sohn und ein Verwandter prügeln auf ihr Opfer ein.

Bad Wimpfen (dpa/lsw) - Ein Familien-Trio soll in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) in eine Wohnung eingedrungen sein und einen Mann angegriffen und beraubt haben. Der 42-jährige Vater, dessen 16-jähriger Sohn und ein 23-jähriger Verwandter sitzen seit Dienstag in Untersuchungshaft, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilte.

Das Trio habe den Mann im Schlaf überrascht. Sie sollen unmittelbar auf ihn eingeschlagen und mit einem Messer attackiert haben. Das 37-jährige Opfer erlitt Hämatome und Schmerzen durch die körperlichen Misshandlungen. Durch Abwehrhandlungen kamen auch Schnittverletzungen an den Händen hinzu. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Erst als die drei einen Mitbewohner im Flur wahrgenommen haben sollen, hätten sie von ihrem Opfer abgelassen. Auf der Flucht hätten sie Bargeld in Höhe eines niedrigen, vierstelligen Betrags und zwei Handys mitgenommen. Sie wurden noch am Montag, dem Tattag, festgenommen. Nun müssen sie sich wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung verantworten.