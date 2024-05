Waiblingen (dpa/lsw) - Ein Mann ist bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Rems-Murr-Kreis lebensgefährlich verletzt worden. Eines der Fahrzeuge war am Dienstagabend auf in Waiblingen aus bislang ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr geraten und frontal mit seinem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Der Mann wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste ebenso ins Krankenhaus gebracht werden wie seine Frau und die 7 und 14 Jahre alten Kinder der beiden. Wie schwer ihre Verletzungen waren, blieb zunächst unklar. Der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen.

Pressemitteilung der Polizei