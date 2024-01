Eine Seniorin ist als Falschfahrerin auf der Autobahn 81 unterwegs gewesen und von der Polizei gestoppt worden. Einsatzkräfte brachten die 78-Jährige zwischen den Anschlussstellen Ehningen und Hildrizhausen (Kreis Böblingen) zum Anhalten. Nach Polizeiangaben konnte die Frau wohl aus gesundheitlichen Gründen ihren Wagen nicht mehr sicher führen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Sindelfingen (dpa/lsw) - Die Frau war in der Nacht auf Dienstag in Richtung Singen unterwegs. Mehrere Verkehrsteilnehmer hatten die Polizei gerufen. Die Autobahn wurde in beide Richtungen gesperrt, auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Pressemitteilung