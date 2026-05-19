Der Mann war mit einem mutmaßlich gestohlenen Wagen unterwegs. Wie der Fahrer gestoppt wurde und warum drei Menschen festgenommen wurden.

Stuttgart (dpa/lsw) - Mit einem mutmaßlich gestohlenen Wagen soll ein Falschfahrer mehrere Fahrzeuge auf der Bundesstraße 10 in Stuttgart beschädigt haben. Der Mann sei am Nachmittag entgegen der Fahrtrichtung auf der B10 unterwegs gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Das Auto sei allerdings relativ schnell wegen einer Panne stehen geblieben.

Der Fahrer und zwei weitere Insassen wurden laut dem Sprecher vorläufig festgenommen. Verletzte gab es demnach nicht.

Details waren zunächst nicht bekannt. Den Angaben nach war der Wagen in der Nacht in Böblingen als gestohlen gemeldet und zur Fahndung ausgeschrieben worden. Ob sich der Fahrer und die Polizei begegnet waren, bevor der Mann auf die Bundesstraße fuhr, war zunächst unklar.