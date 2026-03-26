Eine 89-Jährige wird aufgefordert, ihre Goldbarren an einen angeblichen Polizisten zu übergeben. Die echte Polizei greift rechtzeitig ein. Der Fall ist kein Novum im Landkreis.

Waldshut-Tiengen (dpa/lsw) - Die Polizei hat im Landkreis Waldshut einen falschen Polizisten bei der Abholung von Goldbarren einer 89-Jährigen festgenommen. Zuvor war es rund um das Stadtgebiet zu einer Vielzahl von Betrugsversuchen durch falsche Polizeibeamte gekommen. Allein beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen wurden 18 entsprechende Anrufe angezeigt, wie die Polizei mitteilte.

Am Mittwoch meldete die 89-Jährige, dass sich ein angeblicher Polizeibeamter zur Abholung ihrer Goldbarren angekündigt habe. Der Kriminalpolizei gelang es daraufhin, den Tatverdächtigen bei der Übergabe zu fassen. In seinem Auto stellten die Ermittler Diebesgut aus einem bereits vollendeten Betrug sicher. Ein weiterer Schaden von mehreren Tausend Euro konnte so verhindert werden. Der Mann befinde sich in Untersuchungshaft, hieß es weiter.