Mit einem dreisten Trick ergaunern zwei Männer bei einer über 80-jährigen Seniorin mehrere Tausend Euro Bargeld. Wie sich die Täter Zugang zu ihrer Wohnung verschaffen konnten.

Fellbach (dpa/lsw) - Zwei falsche Polizeibeamte haben in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) eine über 80 Jahre alte Seniorin betrogen und dabei fast 5.000 Euro Bargeld ergaunert. Laut Polizei waren die beiden Männer nicht verkleidet, hätten jedoch einen gefälschten Dienstausweis vorgezeigt. Die Seniorin habe diesen nicht richtig lesen können.

Zuvor hatten die beiden falschen Polizisten am Donnerstag bei der Seniorin geklingelt und sich so Zutritt zu ihrer Wohnung verschafft. Drinnen hätten sie die Frau gezielt nach Wertgegenständen gefragt. Da diese davon ausging, dass es sich bei den beiden tatsächlich um Polizisten handele, habe sie ihnen eine Kassette mit dem Bargeld gezeigt. Daraufhin hätten die beiden das Geld an sich genommen und die Wohnung verlassen, so die Polizei.

Der Seniorin sei der Betrug erst später aufgefallen. Wie die beiden Männer die Frau überzeugen konnten, das Geld mitnehmen zu dürfen, wurde nicht mitgeteilt. Die Identität der Täter ist bislang nicht bekannt. Die Polizei empfiehlt, mit älteren Angehörigen und Bekannten über diese und ähnliche Betrugsmaschen zu sprechen.