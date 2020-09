Zweimal haben sich laut Polizeibericht Betrüger am Telefon als Polizeibeamte ausgegeben: Am späten Sonntagabend gegen 23.30 Uhr und erneut am Montagnachmittag gelang den Unbekannten, bei einem 60 und einem 84 Jahre alten Haßlocher Bankdaten und Informationen zu Vermögensverhältnissen zu erhalten. Zu einem Schaden ist es bislang nicht gekommen. Die Polizei Haßloch warnt vor Anrufen, bei denen sich angebliche Beamte nach den finanziellen Verhältnissen erkundigen. Bei bestehenden Zweifeln sollte das Gespräch beendet und die örtliche Polizeidienststelle informiert werden.