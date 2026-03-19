Mit einem Trick und einer erfundenen Einbruchswarnung erbeuteten Betrüger in Ehrenkirchen Wertsachen von hoher Summe. Wie die Täter vorgingen.

Ehrenkirchen (dpa/lsw) - Eine 43 Jahre alte Frau ist in Ehrenkirchen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) von einem falschen Polizisten um Wertsachen im sechsstelligen Bereich betrogen worden. Die Kriminellen hatten die Frau am Mittwoch zunächst angerufen und vor angeblichen Einbrüchen in ihrer Nachbarschaft gewarnt, wie die Polizei mitteilte.

Kurz darauf erschien ein Mann an ihrer Haustür, der sich als Polizeibeamter ausgab und sich vermeintlich für die Sicherung der Wertgegenstände interessierte. Der Täter nahm mehrere hochwertige Sammelstücke und Wertsachen an sich und floh. Die Frau verfolgte den Mann, konnte ihn aber nicht stellen.