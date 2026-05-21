Mit einem perfiden Trick rauben Betrüger einem 95-Jährigen in Mannheim Schmuck im Wert von mehr als 100.000 Euro. Wie sie das Vertrauen des Seniors erschlichen haben.

Mannheim (dpa/lsw) - Ein 95-jähriger Mann ist in Mannheim von Betrügern um Schmuck im Wert eines niedrigen sechsstelligen Betrags gebracht worden. Ein unbekannter Anrufer gab sich als Polizeibeamter aus und erklärte dem Senior, seine Personalien seien bei einer Täterfestnahme gefunden worden und seine Wertsachen seien in Gefahr, wie die Polizei mitteilte.

Der 95-Jährige listete daraufhin aus Angst seine Wertgegenstände auf und legte mehrere Schmuckstücke in eine Tasche. Diese übergab er am Dienstag an seiner Haustür an eine unbekannte Person, die sich ebenfalls als Polizist ausgab. Später informierten Angehörige die Polizei über den Vorfall.