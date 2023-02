Karlsruhe (dpa/lsw) - Die Polizei hat vier Männer verhaftet, die sich mindestens sechsmal als Polizeibeamte ausgegeben und so Geld erbeutet haben sollen. Die Männer verursachten so mutmaßlich einen Schaden von rund 100.000 Euro, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Ermittlungen der Kriminalinspektion Karlsruhe liefen seit Dezember 2022 und führten die Beamten nach Nordrhein-Westfalen und Hessen, wo die Verdächtigen festgenommen worden seien. Am Mittwoch wurden die Männer im Alter von 21, 22, 23 und 30 Jahren dem Haftrichter vorgeführt. Ermittlungen sollen zeigen, ob sie auch für andere ähnliche Taten verantwortlich sind.

Pressemitteilung der Polizei