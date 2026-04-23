Baden-Württemberg Falsche Handwerker verlangen 6.000 Euro von Senior

Polizei Symbolbild
Die Polizei sucht nach dem Vorfall am Mittwoch Zeugen. (Symbolbild)

Für eine kleine Reparatur verlangen Betrüger plötzlich mehr als 6.000 Euro von einem 76-Jährigen. Wer hat ein auffälliges Handwerkerauto in Singen gesehen?

Singen (dpa/lsw) - Eine Betrügerbande hat in Singen (Kreis Konstanz) einen Senioren um mehrere Tausend Euro betrogen. Die Männer klingelten bei dem 76-Jährigen zunächst, um ihm eine Reparatur der Regenrinnen am Haus für 150 Euro anzubieten. Nach getaner Arbeit verlangten die Männer jedoch 6.000 Euro, wie die Polizei mitteilte.

Das Opfer habe ich nicht genug Bargeld zu Hause gehabt, also gingen Betrüger und Opfer gemeinsam zur Bank. Dort hielten sie sich zunächst bis zur Öffnung des Kassenschalters auf einem Parkplatz auf, dann hob der Senior einen mittleren vierstelligen Betrag ab und übergab diesen den Betrügern. Wie viel Geld der Mann genau abgehoben hatte, blieb vorerst unklar.

Zeugen die am Mittwoch ein helles Handwerkerfahrzeug gesehen oder sonstige Hinweise haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

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