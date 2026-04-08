Die falsche Flugbahn wählt ein Falke bei Riederich. Der Vogel fliegt durch das geöffnete Fenster eines Kleintransporters. Für das Tier geht das nicht gut aus.

Riederich (dpa/lsw) - Buchstäblich in einem fahrenden Kleintransporter gelandet und gestorben ist ein Falke bei Riederich (Kreis Reutlingen). Polizeiangaben zufolge flog der Vogel während der Fahrt durch das geöffnete Fahrerfenster ins Wageninnere, prallte gegen das Lenkrad und fiel leblos in den Fußraum. Der 51 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt. Streifenbeamten hatten den Mann nach dem Wildunfall mit Warnblinklicht an der Bundesstraße 312 halten sehen.