„Es gibt wieder Autoren in freier Wildbahn“ jubelt die in Innsbruck lebende Schriftstellerin Jeannine Meighörner und spurtet nach Corona-bedingter Veranstaltungsabstinenz gleich in doppelter Mission zurück in ihre Südpfälzische Heimat.

Am Donnerstag, 23. September, wird die gebürtige Germersheimerin in der Stadtbibliothek Landau aus ihrem historischen Roman „Die Luftvergolderin“ lesen und an den beiden Folgetagen, 24. und 25. September, unter dem Motto „Die Farben der Erinnerung“ einen Schreibworkshop an der Landauer Volkshochschule abhalten.

Dabei wird es für die Teilnehmer nicht darum gehen, gleich den ersten großen Roman zu schreiben; aber Tipps und Tricks, wie man überhaupt mit dem biografischen Schreiben beginnt, sind garantiert. Welches Thema kann ich aufgreifen? An welchen persönlichen, familiären, vielleicht gar historischen Fakten kann ich anknüpfen? Wie finde ich einen Handlungsstrang und nach welchen Gesichtspunkten drösle ich ihn auf? In welcher Weise darf man Wahrheit und Fiktion verbandeln? Was macht meine Geschichte lebendig, spannend, sinnlich einzigartig? „In uns allen steckt ein Sammelsurium an Erinnerungen, auch unsere Vorfahren hinterließen Spuren in uns. Selbst der Alltag steckt voller Geheimnisse und Geschichten und der Brunnen des Lebens ist tief. Das Aufschreiben von Erlebnissen fördert die Kreativität und kann heilsam sein,“ meint die Profiautorin, die dazu ermuntern will, „all diese Facetten des Lebens als schriftstellerischen Impuls zu nutzen“.

Die „Luftvergolderin“ nimmt ihr Schicksal in die Hand

Jeannine Meighörner hat mit dem literarischen Schreiben erst nach vielen Berufsjahren als Hörfunkjournalistin und Pressesprecherin begonnen. Weil sie als alleinerziehende Mutter zweier Söhne schon immer ein Faible für das Schicksal starker Frauen hatte, sind die Protagonistinnen ihrer Romane beherzte Kämpferinnen in eigener Sache. Auch „Die Luftvergolderin“ nimmt ihr Schicksal mutig und furchtlos selbst in die Hand.

Der historische Roman beschreibt das Leben von Anna, der Kaiserin von Ungarn, der es durch Klugheit, Weitsicht und Herzenswärme gelang, sich aus einem goldenen Käfig zu befreien und eine einflussreiche Herrscherin zu werden. Dabei war ihr das Schicksal keineswegs hold gesinnt. Schon als Zwölfjährige wurde sie mit Maximilian dem Großen vermählt, der zu diesem Zeitpunkt bereits 56 Lenze zählte und vier Jahre später starb. Mit einem Brautbild, das bis in die heutige Zeit eine wichtige Rolle spielt, hat sich die junge Witwe den holprigen Weg in ein selbstbestimmtes und glückliches Leben geebnet und eine wichtige Rolle in der Blütezeit der Habsburger-Monarchie gespielt.

1500 Kilo schwere Protagonistin im neuen Roman

Auch der neue Roman von Jeannine Meighörner hat eine weibliche Protagonistin. Allerdings handelt es sich diesmal um eine 1500 Kilo schwere Panzernashorndame namens Clara. Ihre ebenfalls wahre Geschichte begann vor fast 300 Jahren in Indien und führte bis nach Europa, wo sie als exotisches Ausstellungsobjekt bestaunt wurde. Gerade eben ist das Manuskript fertig geworden und so wird sich Clara – geradewegs so, wie die Autorin, die sie zur Romanfigur erhob – bald wie in „freie Wildbahn“ fühlen.

Info

Jeannine Meighörner : Lesung aus dem historischen Roman „Die Luftvergolderin“ Donnerstag, 23. September, 20 Uhr, Stadtbücherei Landau .