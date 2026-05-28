Spektakulärer Crash auf der B14: Ein Fahrschulauto überschlägt sich, drei Menschen werden verletzt. Was die Polizei dringend von Zeugen wissen will.

Waiblingen (dpa/lsw) - Ein Fahrschulauto ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 14 bei Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) auf dem Dach gelandet. Der Fahrschüler, seine Fahrlehrerin und der Fahrer eines weiteren Autos wurden nach Polizeiangaben leicht verletzt. Insgesamt waren demnach drei Autos an dem Unfall am Mittwochabend beteiligt.

Da der Unfallhergang bislang unklar ist, sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise geben können.