Eine Fahrschülerin ist bei einer Ausbildungsfahrt auf ihrem Motorrad mit einem Auto am Mittwochnachmittag zusammengestoßen und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Das teilte die Polizei in der Nacht zu Donnerstag mit. Die Frau fuhr mit dem Motorrad aus einer Hofeinfahrt und überquerte ungebremst wegen eines Fahr- oder Bedienungsfehlers die Straße. Sie prallte daraufhin mit einem Auto zusammen. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer wurde leicht verletzt.

Karlsruhe (dpa/lsw) - Polizeimeldung