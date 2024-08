Eine 53-Jährige ist im Kreis Emmendingen mit ihrem Fahrrad unterwegs, als sie von einem Pkw erfasst wird. Die Frau kommt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Riegel am Kaiserstuhl (dpa/lsw) - Bei einem Unfall in Riegel am Kaiserstuhl (Kreis Emmendingen) ist eine 53 Jahre alte Fahrradfahrerin schwer verletzt worden. Ein Auto habe sie am Samstag frontal erfasst, teilte die Polizei mit. Eine 33 Jahre alte Autofahrerin missachtete demnach mutmaßlich an einer Kreuzung die Vorfahrt der 53-Jährigen. Dadurch sei die Fahrradfahrerin gestürzt und habe sich mehrere Knochenbrüche zugezogen. Sie sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Es entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.