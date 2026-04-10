Ohne Licht und Reflektoren, mehrmals bei Rot gefahren: Ein 44-Jähriger wird in Mannheim von einem Auto erfasst. Wie der Notarzt um sein Leben kämpft.

Mannheim (dpa/lsw) - Ein Fahrradfahrer ist in Mannheim von einem Auto erfasst und so schwer verletzt worden, dass er wiederbelebt werden musste. Der 44-Jährige war mehrmals über rote Ampeln gefahren, bevor es zu dem Unfall kam, wie die Polizei mitteilte. Das Fahrrad hatte zudem trotz Dunkelheit keine Lichter und auch keine Reflektoren. Der 44-Jährige prallte gegen die Windschutzscheibe des Autos und stürzte auf die Fahrbahn.

Die Wiederbelebungsmaßnahme des Notarztes sei erfolgreich gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann wurde im kritischen Zustand nach dem Unfall am Donnerstag ins Krankenhaus gebracht. Der aktuelle Gesundheitszustand blieb allerdings unklar.