Heidelberg (dpa/lsw) - Ein Unbekannter soll in Heidelberg ein Verkehrsschild auf einen Radweg gelegt und damit einen Unfall mit einem Verletzten verursacht haben. Nach Angaben der Polizei stürzte ein 49 Jahre alter betrunkener Fahrradfahrer in der Nacht auf Sonntag über das Schild und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu. Die Polizei geht davon aus, dass das Schild herausgezogen wurde und nicht zufällig umfiel. Sie ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht nach Zeugen. Der verletzte Radfahrer hatte bei dem Unfall einen Atemalkoholwert von 1,9 Promille. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

PM der Polizei