Ein Lastwagenfahrer soll zwei Frauen an einer Baustelle übersehen und tödlich verletzt haben. Die Staatsanwaltschaft Heidelberg erhebt Anklage wegen fahrlässiger Tötung.

Heidelberg (dpa) - Weil er mit seinem Lastwagen zwei Frauen totgefahren haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Heidelberg Anklage gegen einen 66 Jahre alten Mann erhoben. Der Vorwurf laute auf fahrlässige Tötung in zwei Fällen, teilte die Anklagebehörde mit. Zuvor hatte der SWR berichtet.

Dem Mann wird demzufolge zur Last gelegt, die beiden 44 und 45 Jahre alten Frauen mit seinem Sattelzug bei einer Baustelle in dem Moment erfasst zu haben, als sich die beiden gerade im sogenannten toten Winkel befanden. Kurz vor dem tödlichen Vorfall Mitte Februar vergangenen Jahres soll der 66-Jährige die Fahrerkabine seines Sattelzuges für einen Moment verlassen haben – ohne sich vor dem Wiederlosfahren zu vergewissern, ob der Fahrweg wirklich frei war. Es kam zur Kollision, die Frauen stürzten und starben noch vor Ort. Nun muss das Amtsgericht Heidelberg über die Zulassung der Anklage entscheiden.