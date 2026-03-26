Zwei junge Menschen sollen ihre Fahrkarten in der Stuttgarter Straßenbahn vorzeigen, greifen aber stattdessen die Kontrolleure an – dabei hatte eine von ihnen sogar ein Ticket.

Stuttgart (dpa) - Bei einer Fahrkartenkontrolle in Stuttgart sind ein 43 Jahre alter Fahrkartenkontrolleur und seine Kollegin angegriffen und leicht verletzt worden. Der Kontrolleur wurde dabei laut Polizei von einer 19-Jährigen in den Arm gebissen.

Dabei hatte die Frau sogar einen gültigen Fahrschein – ihr 20-jähriger Begleiter allerdings nicht. Er wollte aussteigen, als die beiden Kontrolleure an der Haltestelle Bopser in eine Stadtbahn der Linie U12 einstiegen. Die 33-jährige Fahrkartenkontrolleurin fragte ihn jedoch noch nach seinem Ticket, woraufhin er sie angriff und leicht an der Hand verletzte. Ihr Kollege ging dazwischen und wurde daraufhin von der Begleiterin des 19-Jährigen gebissen.

Beide Angreifer wurden von der Polizei vorläufig festgenommen. Nun wird gegen sie ermittelt, wie die Polizei mitteilte.