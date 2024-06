Stuttgart (dpa/lsw) - Ein 33-Jähriger soll eine Kontrolleurin in der Stuttgarter U-Bahn angegriffen, sexuell belästigt und beleidigt haben. Die 56-Jährige kontrollierte am Samstag gemeinsam mit zwei Kollegen in der Linie U1, wie die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Stuttgart am Sonntag mitteilten. Der Tatverdächtige weigerte sich den Angaben zufolge seinen Fahrschein vorzuzeigen, versuchte an einer Haltestelle aus der U-Bahn auszusteigen und trat dabei in Richtung der Kontrolleure. Außerdem soll er der 56-Jährigen in den Schritt gefasst haben. Der Mann wird am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

