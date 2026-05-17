Auf einem Parkplatz verwechselt eine 75-Jährige die Pedale, durchbricht ein Geländer und fährt mit ihrem Auto unfreiwillig eine Böschung hinab. Wie schwer wird sie verletzt?

Nußloch (dpa) - Eine 75 Jahre alte Frau hat beim Einfahren auf einen Parkplatz Gaspedal und Bremspedal verwechselt, ein Schutzgeländer durchbrochen und ist dann mit ihrem Auto eine Böschung heruntergerauscht. Bei dem ungewollten Fahrmanöver in Nußloch (Rhein-Neckar-Kreis) sei auch ein Fahnenmast eines Drogeriemarktes beschädigt worden, zu dem der Parkplatz gehörte.

Die Frau wurde nach Worten der Polizei vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, blieb jedoch unverletzt. Ihr Auto musste mit einem Kran geborgen werden; der Schaden beläuft sich den Angaben zufolge auf rund 13.000 Euro.