Betrunken und mit einem unerlaubten Blaulicht soll eine 37-jährige Autofahrerin im Kreis Ludwigsburg unterwegs gewesen sein. Wie die Polizei am Montag mitteilte, meldete eine Zeugin am Sonntag, auf der Bundesstraße 328 von einem Auto mit eingeschaltetem Blaulicht auf dem Dach überholt worden zu sein. An einer Tankstelle in Großbottwar habe die Zeugin beobachtet, wie die Fahrerin und der Beifahrer Alkohol kauften. Mit eingeschaltetem Blaulicht auf dem Dach sollen die beiden weitergefahren sein.

Großbottwar (dpa/lsw) - Streifenpolizisten machten anhand des Kennzeichens die 37-Jährige in ihrem Zuhause ausfindig. Im Auto fanden die Beamten das illegale Blaulicht. Weil die Frau nach Alkohol roch, führten die Polizisten einen Atemalkoholtest durch. Der Test ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Die 37-Jährige musste auch eine Blutprobe abgeben.

Das Blaulicht und den Führerschein der Frau konnten die Beamten zunächst nicht sicherstellen. Die 37-Jährige weigerte sich laut einem Polizeisprecher, ihre Papiere herauszugeben und das Auto aufzusperren. Gegen sie ermittelt die Polizei nun wegen Trunkenheit im Verkehr. Inwiefern die Frau oder der Beifahrer sich wegen des unerlaubten Blaulichts verantworten müssen, werde noch geprüft, sagte der Sprecher. Den unbekannten Beifahrer konnte die Polizei zunächst nicht ermitteln.

