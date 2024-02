Eine Autofahrerin ist am Donnerstag bei einem Unfall auf der Autobahn 98 bei Weil am Rhein (Kreis Lörrach) in ihrem Auto eingeklemmt und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war ein Betonmischer dem Auto der 49-Jährigen von hinten aufgefahren, wie ein Polizeisprecher sagte. Ihr Auto kam von der Straße ab. Nachdem Rettungskräfte die Frau befreit hatten, wurde sie per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Weil am Rhein (dpa/lsw) - Der Betonmischer krachte nach dem Kontakt mit dem Auto in den Anhänger eines Lastwagens. Der 57 Jahre alte Fahrer des Betonmischers wurde leicht verletzt. Die Autobahn 98 wurde am Donnerstagnachmittag im Bereich des Autobahndreiecks Weil am Rhein in Richtung Basel gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

PM Polizei