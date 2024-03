Rastatt (dpa/lsw) - Ein 55 Jahre alter Fußgänger ist in Rastatt von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Mann wurde in der Nacht zu Sonntag durch den Aufprall zu Boden geschleudert, teilte die Polizei mit. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer oder die Fahrerin des Unfallwagens floh daraufhin. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Mitteilung der Polizei